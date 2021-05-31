Перед зустріччю з Путіним Байден буде контактувати із Зеленським

Замміністр закордонних справ України Євген Єнін заявив, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден буде контактувати зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським перед тим, як поїде до Женеви на саміт з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми має надзвичайно довірчий діалог з нашими американськими партнерами. І зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським президентом. І ми ретельно готуємо і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів відповідних контактів", - зазначив Енін.

Він додав, що Україна повністю впевнена в тому, що США в своїх контактах з країною-агресором будуть неухильно дотримуватися позиції, яку вони займають з 2014 року, а значить інтереси нашої країни жодним чином не постраждають після зустрічі президентів РФ і США.