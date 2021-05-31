Захоплений Сімферополь затопило через надпотужну зливу

В анексованому Сімферополі (Крим) протягом доби суботи, 29 травня, випала понад місячна норма опадів, у результаті чого вулиці міста перетворилися на річки й постраждала мінімум одна людина. У неділю ж в місті випав град, що супроводжувалося шквалистим вітром, повідомляє Телеграф.

"Вулиці, що ведуть з височин до центру міста, під час зливи перетворюються в бурливі потоки. Залізничний вокзал – одна з найнижчих точок міста, відокремлена від річки Салгир невеликою височиною, яка заважає воді, що зібралася на привокзальній площі, швидко йти в річище річки, знову "поплив". Громадський транспорт, не маючи можливості рухатися, висаджував пасажирів " , – йдеться в замітці.

Також в результаті сильної зливи в неділю, 30 травня, три електропотяги приміського сполучення між Сімферополем і Севастополем не вийшли в рейси через підмив ґрунту на одному з перегонів.

Як повідомляє "ТСН.Ранок", в результаті негоди один місцевий житель отримав травми: на його автомобіль впала тополя.