У світі зафіксували мінімум COVID-випадків

У світі за добу 29 травня виявили 398 811 інфікованих коронавірусом. Цей показник - найнижчий з середини березня. 15 березня було зареєстровано близько 339 тисяч нових інфікованих, повідомляє Кореспондент.

Так, в Індії виявлено 153 485 нових заражень, в Бразилії - 43 520, в Аргентині - 21 346, в Колумбії - 20 218.

А в Росії - 9 694. Це, до речі, максимальний добовий приріст з 19 березня, коли виявили 9 699 хворих громадян.

Україна знаходиться на 33 місці в світі за кількістю хворих (1 703). Серед країн Європи наша держава посідає восьме місце.

За добу на планеті від інфекції померли 8 319 осіб. Всього вірус з початку пандемії забрав життя 3 556 957 чоловік.

Україна по щоденному кількості смертей займає в світі 17 місце в світі, а в Європі - друге. Хворобу побороли 153 154 743 людини.