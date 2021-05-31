Гороскоп здоров'я на тиждень 31 травня - 6 червня

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я в найближчі дні. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНИАН.

Овен

У першій половині тижня ваше самопочуття буде відмінним. Ніяких серйозних проблем зі здоров'ям не очікується. У вас буде достатньо сил і енергії для розв'язання накопичених проблем. Однак витративши енергію занадто швидко, до кінця тижня ви ризикуєте знесиліти.

Телець

На цьому тижні вразливим органом будуть ваші очі. Постарайтеся проводити менше часу за комп'ютером і частіше прогулюватися на свіжому повітрі. Також не варто на цьому тижні їсти кислі, солоні і мариновані продукти, гострі приправи. Високий ризик розвитку виразки, гастриту, печії.

Близнюки

У цей період приділіть більше уваги своєму волоссю і шкірі. Займіться косметичними процедурами, наносіть маски. Вибирайте шампуні і бальзами з ефектом зволоження. Також можна робити маски для обличчя з домашніх інгредієнтів. У цей період можуть загостритися шкірні та венеричні захворювання.

Рак

Здоровий і повноцінний сон - запорука вашого гарного самопочуття на цьому тижні. Дуже важливо засипати і прокидатися в один час, частіше провітрювати кімнату. У перші дні тижня можливі захворювання судин і скачки артеріального тиску. У четвер і п'ятницю слід відмовитися від м'яса, важкої і жирної їжі.

Лев

Зараз ви дуже розсіяні і неуважні. Через це ви можете отримати травму або пропустити симптоми захворювання. Також ви можете пропустити прийом їжі або забути про відпочинок. Гороскоп радить Левам складати план на кожен день і дотримуватися режиму дня.

Діва

Діви будуть страждати від частих перепадів тиску. Вам варто регулювати тиск і уникати стресових ситуацій. Ні в якому разі не намагайтеся лікуватися народними методами, а також стежте за терміном придатності ліків. Це вдалий тиждень для боротьби зі шкідливими звичками і зайвою вагою.

Терези

На цьому тижні під загрозою опиниться здоров'я спини, хребта, суглобів. Не підіймайте важких речей, дотримуйтесь техніки безпеки. Терезам потрібно одягатися по погоді і брати парасольку в дощові дні. На вихідних висока ймовірність захворіти на грип, ангіну, риніт.

Скорпіон

На цьому тижні Скорпіони часто відчуватимуть слабкість, безсоння, запаморочення, головні болі, нудоту. Ваш імунітет може бути ослаблений. Не варто пити вітаміни в формі таблеток і самостійно призначати собі ліки. Повноцінне харчування зі свіжими фруктами і овочами допоможе вам зберегти сили.

Стрілець

У цей період Стрільці зіткнуться з наслідками малорухливого способу життя. Зайва вага, біль в спині, проблеми із зором і швидка задишка - все це буде турбувати вас через нестачу руху. Постарайтеся частіше займатися гімнастикою і пробіжками, і ви відчуєте, як ваше тіло молодіє.

Козеріг

Присвятіть цей тиждень діагностиці та самоаналізу. Симптоми, які довго турбують вас, можуть бути ознаками серйозного захворювання. Особливо небезпечними є запалення лімфовузлів, біль в нирках. Тиждень дуже вдалий для відвідування хірурга і травматолога.

Водолій

Будь-яку невелику недугу або застуду на цьому тижні Водолії будуть переносити важко. Вам потрібно одягатися по погоді, приймати контрастний душ і частіше провітрювати приміщення. Запускати хворобу на цьому тижні і нехтувати лікуванням вкрай небезпечно.

Риби

Нетрадиційні методи лікування і народна медицина тільки зашкодять вам. Також не варто слухати ніяких порад рідних і знайомих без медичної освіти. Також Рибам не варто довіряти своїй інтуїції. Ваші підозри виявляться абсолютно неправильними. При виникненні будь-яких симптомів відразу беріть лікарняний і звертайтеся до лікаря.