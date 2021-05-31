Що подивитися в червні: добірка

Якщо ви теж любите стежити протягом декількох сезонів за життям героїв, то наша добірка вас порадує. Влітку очікується не тільки багато гучних прем'єр, але і продовження улюблених історій, повідомляє Телеграф.

Читайте нижче про найяскравіші новинки телешоу в добірці.

Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами - прем'єра 4 червня.

Дія нової адаптації коміксів Sweet Tooth відбувається в постапокаліптичному майбутньому, у світі, де таємниче подія завдала шкоди людству і призвело до появи дивних немовлят, що народилися наполовину людьми і наполовину тваринами. Історія розповість про хлопчика з оленячими рогами Гасе. Вибравшись зі свого лісу, маленький герой разом з іншими людьми спробує розібратися, що сталося, і буде на порозі відкриття страшної змови.

Історія Лізі - прем'єра 4 червня.

Майстер жахів Стівен Кінг адаптував свій роман 2006 року "Історія Лізі", який, за словами автора, є його улюбленою з написаних ним книг, у восьмисерійний серіал Apple TV +, знятий чилійським режисером Пабло Ларраін.

Сюжет розповідає про Лізу, вдові відомого письменника, яка все ще не може оговтатися після його смерті. До всього іншого, в житті головної героїні з'являється божевільний фанат творчості її чоловіка, який так просто не залишить вдову в спокої.

Час - прем'єра 6 червня.

Серіал фокусується на людях, складових пенітенціарну систему в Великобританії, і був описаний як історія про вино і прощення, покарання і каяття, а також про вплив в'язниці на всіх, хто через неї проходить.

У головних ролях: Шон Бін і Стівен Грем.

Локі - прем'єра 9 червня.

Фанатам кіновлесенной Marvel точно сподобається! Головним героєм тут виступить загальний улюбленець - Локі, бог хитрості і обману. За свої ж витівки йому нарешті дістанеться, тому що після крадіжки магічного куба Тессеракт, він потрапляє в поліцейську організацію, яка стежить за мультивселенной. У героя є вибір - або бути покараним за злочини або допомогти організації в боротьбі з серйозною загрозою.

Люпен (2 сезон) - прем'єра 12 червня.

Улюблений глядачами джентльмен-злодій і майстер маскування повертається! Звичайно, очікувалося, що настільки харизматичний персонаж повинен був отримати продовження. Що ж тепер очікує благородного злочинця, що черпає натхнення у книжкового персонажа Арсена Люпена?

У ритмі життя - прем'єра 18 червня.

Мотиваційна комедія розповість про домогосподарку 80-х, яка знайшла порятунок від рутинної повсякденності та захопилася аеробікою. Але її нове хобі викличе багато несхвалення з боку суспільства.

Девід стає людиною (2 сезон) - прем'єра 23 червня.

У цій драмі буде розказано про підлітка Девіді, який хоче вирватися зі злиднів, для чого весь свій час присвячує навчанню. Але період дорослішання важкий та тернистий і наш головний герой зіткнеться з багатьма проблемами.

Таємне суспільство містера Бенедикта - прем'єра 25 червня.

Барвиста екранізація підліткової серії книг розповість нам про чотирьох обраних дітей, яких вербує таємничий незнайомець і розміщує їх в школі-інтернаті. На героїв чекає перешкодити безумцю поневолити світ.