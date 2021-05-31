Офіс генпрокурора заплатить бізнесменові $1000 за нову емблему

Підприємець Микола Чмир займеться розробкою дизайну емблеми і прапора для Офісу генпрокурора за 30 тис. гривень, трохи більше 1 тис. доларів, повідомляє Страна.ua.

Згідно з даними електронної системи державних закупівель Prozorro, Чмир розробить дизайн емблеми і прапора Офісу до 11 червня. 17 травня сторони уклали договір на ці послуги.

Крім того, в березні Чмир виграв тендер на розробку символів для Міністерства ветеранів за 20 тис. гривень.

При цьому про сам ФОП нічого невідомо, так як раніше він не брав участі в тендерах відповідно до системи Prozorro. У той же час, за інформацією ЗМІ, він є членом Українського геральдичного товариства.