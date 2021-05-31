Льовочкін проти Мураєва. Як ОПЗЖ хоче позбутися від суперників

Конкурентна боротьба йде за популярність серед проросійського електорату і за негласну підтримку Офісу президента, повідомляє Деловая столица.

Партії вже повним ходом готуються до дострокових парламентських виборів. Справжня внутрішньовидова війна розгорнулася на проросійському фланзі української політики.

Улюблена опозиція Зеленського

Зрозуміло, що коли діячі ОПЗЖ говорять про неминучість перевиборів Верховної Ради незабаром, вони видають бажане за дійсне. Все-таки це малоприємний варіант для «слуг народу». Проте, обставини можуть підштовхнути Банкову до цього кроку.

Наприклад, не тільки ОПЗЖ, але і «Батьківщина» і ряд інших партій розраховують на «гарячу осінь» в цьому році. Підвищенню градуса протестних настроїв можуть посприяти чергове зростання тарифів на тепло, газ і електроенергію, а також конфлікти в зв'язку з запуском ринку землі. Крім того, всі чекають, що Володимир Зеленський спробує реалізувати якісь, м'яко кажучи, спірні плани по Донбасу. Не випадково сам він нещодавно анонсував референдум на цю тему. Можна не сумніватися, що проти цих планів теж піднімуться акції протесту.

Мабуть, розхитувати ситуацію будуть багато партій об'єднаними зусиллями. І цілком можливо, що Банковій знадобиться випустити пар. В такому разі не виключено, що Зеленський пожертвує Верховною Радою.

До цього кроку можуть підштовхнути і політичні розрахунки. Все-таки Зеленського в першу чергу хвилює його власний результат на майбутніх президентських виборах. Щоб підвищити його шанси на перемогу, Банкова хоче підкоригувати список можливих конкурентів. Наприклад, щоб прибрати звідти Петра Порошенка, готується закон про олігархів. Щоб вдарити по президентським амбіціям Віталія Кличка, розгорнута потужна кампанія з його дискредитації з використанням силовиків. А ось щоб нівелювати шанси Дмитра Разумкова, якраз можуть стати в нагоді дострокові парламентські вибори, після яких він напевно втратить крісла спікера.

У той же час найвигіднішим конкурентом для Зеленського є співголова ОПЗЖ Юрій Бойко. Тому Банкова може бути зацікавлена в тому, щоб за допомогою дострокових парламентських виборів створити нову політичну реальність, де дві головні партії — «Слуга народу» і ОПЗЖ, а два головних суперника — Зеленський і Бойко.

Подвійна конкуренція

Втім, ще рано стверджувати, що все буде саме так. На проросійському фланзі української політики завжди спостерігалася конкуренція. І зараз вона помітно загострилася. Пікантність нинішньої ситуації в тому, що конкурентна боротьба йде одночасно за дві опції: за популярність серед проросійського електорату і за негласну підтримку Банкової.

Відразу відзначимо, що Банкова вже визначилася, від кого вона хоче позбутися: це Віктор Медведчук і Анатолій Шарій. Глава політради ОПЗЖ виявився дуже зручною фігурою, щоб демонструвати на ньому боротьбу з олігархами і п'ятою колоною Кремля і одночасно намертво пов'язувати його в суспільній свідомості з Порошенком. А Шарій і Партія Шарія сприймаються на Банковій як вороги, оскільки відбирають електорат (перш за все молодий) не так у Бойка і ОПЗЖ, скільки у Зеленського та «слуг народу».

Однак Медведчук і Шарій — аж ніяк не головні конкуренти в проросійському таборі. Зараз там основні суперники — це ОПЗЖ, нова партія «Україна — наш дім» та партія Євгена Мураєва «Наші».

Що стосується ОПЗЖ, то після ослаблення Медведчука монопольний вплив в партії отримав глава виконкому ОПЗЖ Сергій Льовочкін. Ще на початку весни стало відомо, що за останні місяці Льовочкін став одним з найбільш довірених людей на Банковій (головні його контактери — це керівник ОП Андрій Єрмак і його радник, політтехнолог Михайло Подоляк). Саме Льовочкін став одним з архітекторів «консенсусу олігархів», який зводиться до того, що Зеленський публічно б'є тільки по Медведчуку і Порошенко, а решта продовжують бути його «стовпами режиму».

Партія «Україна — наш дім» провела свій перший з'їзд минулої неділі, 30 травня. Лідером обраний Борис Колесніков — колишній глава Донецької облради (в 2001-2006 рр.), Віце-прем'єр — міністр інфраструктури в уряді Азарова (в 2010-2012 рр.), великий бізнесмен і близький друг Ріната Ахметова.

Примітно, що Колесніков практично не критикує нинішню владу, а тільки натякає на те, що їй бракує професіоналізму. «Ми об'єдналися, бо настає час професіоналів, продиктоване запитом суспільства», — заявив він на з'їзді.

Партія «Наші» на минулих парламентських виборах виступала в команді партії «Оппоблок», яка вважалася проектом Ахметова. Саме Мураєв очолював список «Оппоблока». Належний Мураєву телеканал «Наш» по розбещеності прокремлівської пропаганди нітрохи не поступається телеканалам з орбіти Медведчука, які були заблоковані за указом Зеленського. Однак до каналу Мураєва у РНБО не знайшлося претензій, і в результаті головними вигодонабувачами від закриття телерупоров Медведчука виявилися саме Мураєв і його телеканал.

Ну і взагалі Мураєв для Банкової не чужа людина. Зворушливий момент спостерігали глядачі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» 28 травня. Поки секретар РНБО Олексій Данилов розповідав про чергові санкції, на сцену зайшов Мураєв, побачив радника Єрмака, спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича — і Арестович кинувся до Мураєву в обійми.

Підкреслимо, що Зеленський і керівники його офісу публічно взагалі ні словом не зачіпають ні одну з цих трьох партій, як і не намагаються дискредитувати їх лідерів, хоча на адресу Порошенка, Кличко, Юлії Тимошенко критичні стріли летять з Банкової регулярно.

Удари з допомогою Кремля

У той же час самі ці партії в міру сил намагаються бити одне за одним. Зокрема, з боку ОПЗЖ вже йде інформаційна кампанія проти партії Колесникова. Б'ють по двох напрямах: нібито цей проект створюється на гроші Ахметова (хоча насправді це партія не Ахметова ) і нібито за цим проектом стоїть Офіс президента. Звинувачення особливо чарівні в світлі тих довірчих відносин, які склалися між Льовочкіним і Єрмаком.

Інформацію про близькість Колесникова до ОП зараз розганяють кілька анонімних "телеграм" -каналів, дружніх до Льовочкіна і до Кремля. «У ОПЗЖ заявляють, що зараз Ахметов в зв'язці з Офісом президента буде створювати нові політпроекти, щоб розмити голоси південного сходу», — розповідають відверто прокремлівські видання, коментуючи з'їзд партії Колесникова.

Подібна атака пішла і на Мураєва. Днями вкрай несхвально про нього висловився Вадим Рабинович (він, як і Юрій Бойко, займає пост співголови ОПЗЖ). Головним звинуваченням прозвучало: Мураєв працює на Зеленського. Характерно, що такі ж звинувачення — про співпрацю з ОП — висунули до Мураєва і кілька російських інтернет-видань. Складається враження, що Кремль зараз допомагає ОПЗЖ мочити конкурентів.

Можна впевнено прогнозувати, що медійні атаки з боку ОТЗЖ не залишаться без відповіді. Буде не дивно, якщо найближчим часом з ефіру каналу «Наш» зникнуть представники ОПЗЖ. Ну і сам Мураєв напевно знайде, що розповісти хорошого про Рабиновича і ОПЗЖ. Аналогічно, якщо захоче проїхатися по ОПЗЖ Колесніков, то його в цьому доброму починанні цілком можуть підтримати медіа Ахметова — на чисто благодійних засадах.

Взагалі ж саме небезпечна перспектива для Льовочкіна в нинішній ситуації — це якщо ОПЗЖ втратить статус фаворита Банкової. Єрмак може скористатися внутрішньовидової боротьбою в проросійському таборі, щоб обмежити апетити Льовочкіна, та й взагалі щоб збити ціну всім цим партіям.

Словом, все тільки починається. Поки що ми бачимо не бій, а розминку перед боєм. І накопичення ресурсів до можливих дострокових виборів.