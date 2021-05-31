Розкрито нові особливості iPhone 13

Всі нові смартфони Apple отримають функцію камери, яка зустрічається тільки в преміальних телефонах, повідомляє Лента.Ру.

Виробники компонентів для iPhone запланували збільшення поставок, починаючи з кінця липня. Зокрема, партнери Apple збільшать виробництво моторчиков із звуковою котушкою (voice coil motors, VCM), яка використовується в камерах найдорожчих смартфонів американської компанії. VCM складається з магніту і котушки, які забезпечують систему оптичної стабілізації зображення за допомогою зсуву матриці.

Названа особливість з'явилася в iPhone 12 Pro і 12 Pro Max, базові флагмани - iPhone 12 і 12 mini - не мають такої функції.

За словами Apple, завдяки зрушенню матриці поліпшується оптична стабілізація камери і якість знімаються на ходу фото і відео. Виробники VCM запланували збільшення виробництва на 30-40 відсотків. Це може свідчити як про початок складання нових смартфонів Apple, так і про те, що всі моделі iPhone 13 отримають функцію зсуву матриці.

Основними постачальниками компонента VCM для Apple є японські компанії Mitsumi і Alps. Поставки моторчиков із звуковою котушкою будуть рости як мінімум до листопада. Очікується, що восени Apple представить чотири смартфона - iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max.

За інформацією джерел агентства Wedbush, в 2021 році флагмани американського IT-гіганта вийдуть точно в строк - презентація відбудеться у вересні.