Три швидких і ситних рецепти гарячих бутерброда до сніданку
Такі бутерброди їстимуть не тільки дорослі та діти, а й найвимогливіші в їжі. Секрет простий – це барвисто, ситно і смачно. Плюс сир, який під час приготування плавиться і стає смачнішим, повідомляє Сегодня.
Якщо крім страв з яєць або всіляких яєчних запіканок, хочеться гарячий бутерброд – скористайтеся цими рецептами.
Гарячі бутерброди із сулугуні та шинкою
Інгредієнти
- тостовий хліб – 4 скибочки;
- шинка – 70 г;
- помідор – 2 шт.;
- часник – 1 зуб.;
- цибуля – половина;
- сулугуні – 70 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
- Хліб підсмажити на сухій сковороді.
- Для начинки помідор і шинку порізати на шматочки, додати сметану, подрібнений часник, посолити, перемішати.
- Зверху викласти кільця цибулі і тертий сулугуні.
- Викласти начинку на хліб, запікати за 200 градусів до рум'яності сиру.
Гарячі бутерброди з курячою грудкою і грибами
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)
- тостовий хліб – 4 скибочки;
- куряча грудка – 70 г;
- печериці – 50 г;
- часник – 1 зуб.;
- сир – 50 г;
- майонез, сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
- Курячі грудки і печериці нарізати дрібними кубиками.
- Сир натерти на дрібній тертці. На олії обсмажити до готовності курячу грудку і гриби. Посолити, поперчити, додати вичавлений через прес часник.
- Скибочки хліба змастити майонезом, викласти начинку і посипати тертим сиром.
- Відправити бутерброди в мікрохвильовку до розплавлення сиру.
Гарячі бутерброди із шинкою, цибулею і помідорами
Інгредієнти
- тостовий хліб – 200 г;
- шинка – 200 г;
- сир – 100 г;
- помідор – 1 шт.;
- цибуля червона – половина;
- солодка кукуруза – 80 г;
- кріп – 20 г.
Для заправки
- кетчуп – 40 г;
- майонез – 20 г.
Спосіб приготування
- Цибулю, помідор, шинку, кріп дрібно нарізати. Сир натерти на дрібній тертці. Частина буде в начинці, частина – на посипання зверху на бутерброд.
- Змішати кетчуп і майонез. Додати нарізані шинку та овочі. Додати частину тертого сиру, кукурудзу і ретельно перемішати.
- По дві чайні ложки начинки покласти на хліб. Зверху трохи посипати сиром.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.