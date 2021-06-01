Три швидких і ситних рецепти гарячих бутерброда до сніданку

Такі бутерброди їстимуть не тільки дорослі та діти, а й найвимогливіші в їжі. Секрет простий – це барвисто, ситно і смачно. Плюс сир, який під час приготування плавиться і стає смачнішим, повідомляє Сегодня.

Якщо крім страв з яєць або всіляких яєчних запіканок, хочеться гарячий бутерброд – скористайтеся цими рецептами.

Гарячі бутерброди із сулугуні та шинкою

Фото: instagram.com/liudmila_kozenkova/

Інгредієнти

тостовий хліб – 4 скибочки;

шинка – 70 г;

помідор – 2 шт.;

часник – 1 зуб.;

цибуля – половина;

сулугуні – 70 г;

сметана – 3 ст. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Хліб підсмажити на сухій сковороді. Для начинки помідор і шинку порізати на шматочки, додати сметану, подрібнений часник, посолити, перемішати. Зверху викласти кільця цибулі і тертий сулугуні. Викласти начинку на хліб, запікати за 200 градусів до рум'яності сиру.

Гарячі бутерброди з курячою грудкою і грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

тостовий хліб – 4 скибочки;

куряча грудка – 70 г;

печериці – 50 г;

часник – 1 зуб.;

сир – 50 г;

майонез, сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Курячі грудки і печериці нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на дрібній тертці. На олії обсмажити до готовності курячу грудку і гриби. Посолити, поперчити, додати вичавлений через прес часник. Скибочки хліба змастити майонезом, викласти начинку і посипати тертим сиром. Відправити бутерброди в мікрохвильовку до розплавлення сиру.

Гарячі бутерброди із шинкою, цибулею і помідорами

Фото: instagram.com/margo_beautymom/

Інгредієнти

тостовий хліб – 200 г;

шинка – 200 г;

сир – 100 г;

помідор – 1 шт.;

цибуля червона – половина;

солодка кукуруза – 80 г;

кріп – 20 г.

Для заправки

кетчуп – 40 г;

майонез – 20 г.

Спосіб приготування