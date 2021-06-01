Три швидких і ситних рецепти гарячих бутерброда до сніданку

Такі бутерброди їстимуть не тільки дорослі та діти, а й найвимогливіші в їжі. Секрет простий – це барвисто, ситно і смачно. Плюс сир, який під час приготування плавиться і стає смачнішим, повідомляє Сегодня.

Якщо крім страв з яєць або всіляких яєчних запіканок, хочеться гарячий бутерброд – скористайтеся цими рецептами. 

Гарячі бутерброди із сулугуні та шинкою

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Фото: instagram.com/liudmila_kozenkova/

Інгредієнти

  • тостовий хліб – 4 скибочки;
  • шинка – 70 г;
  • помідор – 2 шт.;
  • часник – 1 зуб.;
  • цибуля – половина;
  • сулугуні – 70 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

  1. Хліб підсмажити на сухій сковороді.
  2. Для начинки помідор і шинку порізати на шматочки, додати сметану, подрібнений часник, посолити, перемішати.
  3. Зверху викласти кільця цибулі і тертий сулугуні.
  4. Викласти начинку на хліб, запікати за 200 градусів до рум'яності сиру.

Гарячі бутерброди з курячою грудкою і грибами

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Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

  • тостовий хліб – 4 скибочки;
  • куряча грудка – 70 г;
  • печериці – 50 г;
  • часник – 1 зуб.;
  • сир – 50 г;
  • майонез, сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки і печериці нарізати дрібними кубиками.
  2. Сир натерти на дрібній тертці. На олії обсмажити до готовності курячу грудку і гриби. Посолити, поперчити, додати вичавлений через прес часник.
  3. Скибочки хліба змастити майонезом, викласти начинку і посипати тертим сиром.
  4. Відправити бутерброди в мікрохвильовку до розплавлення сиру.

Гарячі бутерброди із шинкою, цибулею і помідорами

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Фото: instagram.com/margo_beautymom/

Інгредієнти

  • тостовий хліб – 200 г;
  • шинка – 200 г;
  • сир – 100 г;
  • помідор – 1 шт.;
  • цибуля червона – половина;
  • солодка кукуруза – 80 г;
  • кріп – 20 г.

Для заправки

  • кетчуп – 40 г;
  • майонез – 20 г.

Спосіб приготування

  1. Цибулю, помідор, шинку, кріп дрібно нарізати. Сир натерти на дрібній тертці. Частина буде в начинці, частина – на посипання зверху на бутерброд.
  2. Змішати кетчуп і майонез. Додати нарізані шинку та овочі. Додати частину тертого сиру, кукурудзу і ретельно перемішати.
  3. По дві чайні ложки начинки покласти на хліб. Зверху трохи посипати сиром.
  4. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

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