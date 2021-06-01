Радянським квартирах передрекли обвал цін, а новобудови подорожчають

Інтерес до іпотеки під 7% і мінімальним першим платежем в 15% власних коштів спостерігається досить великий, але говорити про дійсно масовий попит на цей продукт поки не доводиться, повідомляє UBR.

Таку думку висловив керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

Навряд чи варто нагадувати, помічає він, що ще в минулому році українці могли розраховувати отримати гроші на житло приблизно під 18%.

"Однак негативні спогади про валютну іпотеку все ще присутні, так що ажіотажу ми не спостерігаємо, та й держава виділила на програму лише 2,5 млрд грн, що також обмежує число потенційних позичальників крім жорстких вимог", - говорить Сароян.

Для того щоб в країні виник по-справжньому сильний інтерес до іпотеки, ставки повинні бути істотно нижче. Звичайно, мріяти про 2,5% річних як в США не доводиться через велику різницю в процентних ставках: в ФРС її зараз ще тримають на близько нульовому рівні, тоді як в НБУ її зовсім недовго протримали на позначці в 6% і на даний момент збільшили до 7,5%.

Саме від цієї величини залежить вартість банківських продуктів, так як за нею фінансові організації залучають позикові кошти від регулятора.

Центральні банки посилюють монетарну політику і піднімають ставки в тому числі щоб остудити ринок нерухомості при появі ознак, що свідчать про виникнення бульбашки.

"При поточних параметрах грошово-кредитної політики говорити про наявність бульбашки на українському ринку не доводиться", - відзначає експерт.

Втім, додає він, на вітчизняному ринку нерухомості ціни ростуть і в відсутності типових драйверів: наднизьких ставок, стійкого зростання економіки і збільшення доходів населення.

Звинувачувати в цьому варто високу інфляцію: за підсумками квітня її річна величина склала 8,4%, що вплинуло на собівартість як будівельних матеріалів (особливо бетону і арматури), так і робіт.

"Інфляція не робить моментального впливу на кінцеву вартість об'єктів, так що до кінця року, коли забудовники проведуть перерахунок, темпи зростання цін здатні прискоритися до 20%", - прогнозує керівник Perfomance Management.

В першу чергу варто очікувати подорожчання одно-двокімнатних квартир в нових будинках і якісної "вторинки", в той час як типова радянська забудова може навіть подешевшати через відсутність попиту.