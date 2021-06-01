Німеччина і Франція закликали Данію і США пояснити шпигунський скандал

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали Данію і США роз'яснити скандал зі шпигунством, повідомляє DW.

Стеження за союзниками неприпустиме, заявив французький лідер в ході німецько-французької міністерської ради. Берлін і Париж очікують повної відкритості від датської та американської сторони, підкреслив Макрон.

Глава німецького уряду теж вказала на неприпустимість "шпигунства за друзями" . Берлін "заспокоєний" позицією влади Данії, яка є "гарною основою для встановлення довірчих відносин на додаток до роз'яснення фактів", додала Меркель.

Офіційний Копенгаген вже відмежувався від причетності до шпигунства. Систематичне прослуховування близьких союзників неприйнятно, заявила міністр оборони Данії Тріне Брамса.

Розвідка Данії дозволяла АНБ прослуховувати політиків ФРН

Робоча група Служби військової розвідки Данії (FE) раніше уклала, що Агентство національної безпеки (АНБ) - підрозділ Міноборони в складі національної розвідки США - шпигувало за провідними політиками і високопоставленими чиновниками в Німеччині, Швеції, Норвегії та Франції, включаючи канцлера ФРН.

Висновки експертів, що охоплюють період з 2012 по 2014 роки, опублікував ряд європейських ЗМІ. За даними розслідувачів, американська сторона перехоплювала смс-повідомлення, телефонні дзвінки і іншу інформацію по датським підводним комунікаційним кабелям, користуючись співпрацею з військовою розвідкою Данії.

За відомостями журналістів, в число німецьких політичних діячів, за якими стежила АНБ, крім глави уряду потрапили діючий президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час його перебування головою МЗС Німеччини, а також Пер Штайнбрюк кандидат в канцлери від Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах 2013 року.