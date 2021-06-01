Медведєв заявив, що Захід "обнаглів" щодо РФ

Заступник голови Радбезу РФ, глава "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв охарактеризував політику Заходу щодо Росії словом "обнагліли", зазначивши, що раніше Захід не йшов на подібну конфронтацію з нашою країною, повідомляє "Интерфакс".

"На жаль, наші партнери на Заході злегка "обнагліли" від своєї потужності, особливо після того, як розпався Варшавський договір. Це правда. Адже раніше ніхто не намагався доводити конфронтацію з нашою країною до такого рівня.

Так, були дуже різні періоди, навіть Карибська криза була. Але, тим не менше, нікому в голову не приходило відсікати всі шляхи спілкування", - сказав Медведєв.

Він нагадав, що Євросоюз і США почали вводити індивідуальні санкції щодо конкретних громадян Росії.

"Але ось можна собі уявити, щоб індивідуальні санкції - при тому, що було колосальне несприйняття одне одного, - були введені відносно Хрущова чи Брежнєва, або членів Політбюро, або керівників Верховної ради? Ні, звичайно. Чому? Тому що наші партнери були налаштовані набагато більш прагматично", - підкреслив заступник голови Радбезу.

Він додав, що навіть у разі незгоди з політикою Радянського Союзу Захід зберігав канали спілкування, можливість їздити один до одного.

"І навіть висилка дипломатів, яка поставлена зараз на потік, вона раніше в настільки не практикувалася. Так, бували подібні випадки, але все-таки не в такому обсязі ", - сказав Медведєв.

При цьому Медведєв переконаний, що "цю спіраль конфронтації розкрутила" не Росія. На його думку, Захід "міг повести себе набагато більш тонко, розумно", не руйнуючи відносин з Москвою, "але вони все зруйнували, спалили дотла".

На питання, чи краще в його розумінні відносини з Заходом часів "холодної" війни, ніж ті, що є зараз, Медведєв відповів згодою.

"Так, правильно. Я не кажу про ситуацію типу Карибської кризи, коли взагалі все на волоску висіло. Але по окремих моментах нинішня ситуація гірша", - сказав Медведєв.

Причина тому, на думку Медведєва, - зневага Росією з боку "наших партнерів" .

"Раніше виходили з постулату, що Радянський Союз не друг, але з ним необхідно рахуватися, а зараз вони вважають, вважали в усякому разі до пори до часу, що Росія - вмираюча країна.

Що з нею можна не рахуватися, що у зовнішньополітичному дискурсі до неї можна ставитися зневажливо. І тому наробили дуже багато помилок", - сказав Медведєв.

Він вважає, що майбутня зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена є хорошою можливістю обговорити найбільш складні теми в двосторонніх відносинах. Медведєв також зазначив ставлення до Росії, "яке активно проявляється в останні роки сусідами і в Європі, і тим більше в Сполучених Штатах Америки".

"Нам потрібні стійкі, добросусідські взаємовигідні відносини з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами Америки, з усіма іншими країнами. Але питання саме в тому, якої позиції дотримуються наші партнери? За останні роки ці відносини драматично погіршилися. І це була не наша ініціатива", - зазначив заступник голови Радбезу РФ.

Він підкреслив, що в економічному плані всі щось втратили.