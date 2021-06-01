Схуднути і уповільнити старіння допоможе одна і та ж харчова добавка

Хочете збагатити свій раціон корисною натуральної харчовою добавкою – зверніть увагу на бджолиний пилок. Група вчених назвала пилок бджіл альтернативним корисним натуральним продуктом для дітей і дорослих, повідомляє Сегодня.

Унікальність бджолиного пилку в тому, що він вже є готовою природного харчовою добавкою, збалансованої по вітамінах і мікроелементах. Наприклад, бджолиний пилок підходить для збагачення і поліпшення поживних якостей йогуртів. Якщо ви самі готуєте йогурти з коров'ячого, козячого та овечого молока, то додавання в них бджолиного пилку допоможе поліпшити смак, запах і саму текстуру продукту.

З якими хворобами та станами допоможе впоратися пилок бджіл?

Але головне – пилок багатий речовинами, які прискорюють метаболізм жирів, сприяють більш швидкому схудненню, запобігають ожирінню і його наслідкам для здоров'я. Вчені відзначають, що пилок бджіл успішно використовується для профілактики та лікування багатьох хронічних захворювань, особливо порушень обміну речовин. Як щоденна харчова добавка, бджолиний пилок допомагає підтримувати здорову вагу.

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Крім того, бджолиний пилок в якості функціонального продукту харчування може використовуватися щодня для захисту від хвороб серцевого м'яза і шкідливого впливу харчових токсинів. Тривале вживання бджолиного пилку допоможе зміцнити здоров'я в цілому: поліпшити кровообіг, уповільнити старіння, підвищити імунітет, збільшити фізичну і розумову активність.

А якими вітамінами багатий пилок і як його приймати?

Цей природний продукт містить багато вітамінів, таких як вітамін E, провітамін A, вітамін D, і водорозчинних вітамінів, таких як вітаміни B1, B2, B6 і C, а також пилок – джерело кислот. А ще пилок бджіл містить мікро та макроелементи – натрій, магній, кальцій, фосфор і калій, такі як цинк, мідь, марганець, залізо і селен.

Бджолиний пилок підходить як для дітей, так і для дорослих. Одна доза становить 3-5 чайних ложок для дорослих і 1-2 чайних ложки для дітей, бо в чайній ложці міститься 7,5 г пилку. При хронічних захворюваннях рекомендується використовувати невеликі дози бджолиного пилку з іншими ліками. Але навіть прийом такої природної харчової добавки, як пилок бджіл, слід обговорити з лікарем. Особливо якщо у вас є реакція на пилок рослин або харчова алергія.