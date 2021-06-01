НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

На валютному ринку в травні 2021 року пропозиція переважала попит. Це пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою та сплатою квартальних податків, повідомляє РБК-Україна.

"За місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0,9%. НБУ на валютний ринок не виходив", - йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку України за травень.

Відзначимо, офіційний курс гривні до долара зміцнився з 2,75 грн/долар на 30 квітня до 27,5004 грн/долар на 31 травня 2021 року.

Національний банк України протягом місяці не проводив інтервенцій на міжбанку. Це відбулося вперше з липня 2014 року.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 290,5 млн доларів, продав - 70 млн доларів. Позитивне сальдо склало 220,5 млн доларів.