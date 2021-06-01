В Японії виявили новий штам коронавірусу

У місті Кобе на заході Японії у пацієнта виявили новий небезпечний штам коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Зазначається, що заражений 50-річний чоловік не залишав територію країни, тому медики зробили висновок, що мутація розвинулася прямо в його організмі. Генетичний аналіз довів, що вірус походить від британського штаму COVID-19.

Виявлений штам володіє високою ймовірністю важких ускладнень і здатний швидко поширюватися. У Кобе було зареєстровано понад 150 випадків зараження коронавірусом з іноземними мутаціями. Представники регіональних служб охорони здоров'я заявили, що продовжать вживати всіх необхідних заходів для боротьби з епідемією.