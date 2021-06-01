Основні харчові продукти подорожчали

В Україні у квітні 2021 року у порівнянні з квітнем минулого року харчові продукти та напої подорожчали на 9,4%, при цьому найбільше подорожчали яйця, соняшникова олія, цукор і хліб, а овочі подешевшали, повідомляє УНІАН.

Зокрема, ціни на яйця у квітні 2021 року зросли на 90% проти торішніх, на соняшникову олію – на 62,9%, цукор – на 65%. Крім того, подорожчали хлібопродукти – на 13,2%, зокрема хліб – на 15,9%.

М'ясо і м'ясні продукти подорожчали на 6,6%, а риба і продукти з неї – на 6,3%.

Ціни на молоко зросли на 4,8%, на вершкове масло – на 6,4%, а на сир і сир – на 6,7%.

Єдина категорія продуктів, на які ціни знизилися, – це овочі, вартість яких у квітні була на 12% менше, ніж роком раніше. При цьому фрукти незначно подорожчали (на 0,5%).