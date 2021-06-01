П'ять захворювань очей, які важливо вчасно помітити

Очі — це найважливіший орган почуттів, тому вони заслуговують виключно великої уваги. За допомогою зору людина отримує близько 70% інформації, і при щонайменших неприємних відчуттях варто потурбуватися, повідомляє Коментарі.

Ось 5 особливо небезпечних захворювань очей.

Катаракта

Перша ознака захворювання — зниження зору в сутінках. При цьому може відзначатися різна чіткість зору в кожному оці, а також туман і пелена. Єдиний спосіб справитися з катарактою — операція із заміни кришталика, за допомогою якої можна домогтися швидкого та ефективного відновлення зору.

Глаукома

Підступне і важке захворювання, яке призводить до безповоротної втрати зору. Воно виникає через підвищення внутрішньоочного тиску. Нерідко людина помічає пелену перед очима, при погляді на яскраве світло з'являється райдужний ореол, у хворому оці періодично виникають спалахи блискавок. Проблема може супроводжуватися рясним сльозотечею і головним болем.

Тромбоз і оклюзія центральної вени сітківки

Це захворювання магістральних судин ока. Вся справа в порушенні відтоку крові з центральної вени сітківки або її гілок. Проблема найчастіше однобічна. Туман перед очима доповнюється спотворенням картинки, а також різким зниженням зору і тупим болем в очниці та скроневій області. Перед хворим оком можуть з'являтися світлові ефекти.

Гострі захворювання рогівки

Симптоми: пелена перед очима, печіння, світлобоязнь, сльозотеча. Причиною може стати: кератит, ерозія, виразка. Додаткові сигнали: почервоніння очей, зниження зору, головний біль.

Захворювання волокон зорового нерва

В такому випадку також можливе утворення пелени перед очима. Вся справа в руйнуванні мієлінової оболонки волокон. При своєчасному зверненні до лікаря вдається вчасно уточнити діагноз, поліпшити стан пацієнта і навіть підвищити гостроту зору до максимально можливої.