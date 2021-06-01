Україна підписала договір з Єгиптом про передачу засуджених осіб

Міністр юстиції України Денис Малюська і його колега з Єгипту Омар Марван підписали договір між країнами про передачу засуджених осіб. церемонія пройшла в онлайн-режимі, повідомляє РБК-Украина.

"Сьогодні в онлайн-режимі відбулася урочиста церемонія підписання договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб" , - наголошується в повідомленні.

За словами Малюськи, підписання цього Договору Україною та Єгиптом "є важливим кроком для подальшого врегулювання питання взаємної передачі засуджених осіб" між країнами.

"З укладенням договору будуть створені належні правові підстави для ефективної співпраці між компетентними органами обох держав з питань передачі засуджених осіб" , - уточнив міністр.

Відзначається, що у зв'язку з підписанням договору про передачу засуджених осіб в Україну скоро повернуться двоє українців, яких засудили в Єгипті до 25 років позбавлення волі.