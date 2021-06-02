На яких автомобілях їздять найбагатші люди світу

У всіх людей різні смаки на автомобілі. Дехто мріє про дорогі та розкішні моделі, а декому вистачає скромної і зручної машини, повідомляє Обозреватель.

Так само і в багатіїв, навіть якщо їхні статки оцінюються мільярдами. Сайт зібрав список із автомобілів найбільших мільярдерів світу.

1. Джефф Безос – Honda Accord

Honda Accord Джефф Безос придбав, коли заробив перший мільярд. Джерело: GoMechanic

Найбагатшою людиною у світі є Джефф Безос, який є генеральним директором компанії Amazon. Його статки оцінюють в 177 мільярдів доларів. Свій перший мільярд він заробив ще у 90-х, і за невеличку його частину купив собі Honda Accord.

2. Ілон Маск – McLaren F1, Lotus Esprit Джеймса Бонда

Lotus Esprit із фільму "Шпигун, який мене кохав". Джерело: DriveTribe

Ілон Маск – це гендиректор виробника електромобілів Tesla. Спочатку він заробив мільярди на компанії PayPal і витратив свої гроші на кілька цікавих автомобілів. Він придбав McLaren F1 та Lotus Esprit із фільму про Бонда "Шпигун, який мене кохав" майже за 600 000 фунтів стерлінгів. Зараз Маск хоче перетворити його на підводний човен.

3. Бернард Арно – BMW 760Li

BMW 760Li Бернарда Арно. Джерело: carwow

Бернард Арно є головою компанії Louis Vuitton Moët Hennessy, в яку входить низка розкішних брендів. Здавалося б, що його автомобіль також має бути із шиком, але він їздить на доволі скромному BMW 760Li. Звичайно, це приємний і гарний автомобіль, але точно не той, що стоїть на передовій індустрії моди.

4. Білл Гейтс – Porsche 959

Білл Гейтс 10 років не міг їздити на своєму Porsche 959. Джерело: Вікіпедія

Засновник Microsoft Білл Гейтс був досить довго найбагатшою людиною у світі, але за останні роки опустився на четверте місце в цьому списку. І все-таки, він усе одно володіє 124 мільярдами доларів і непоганим смаком на автомобілі, до речі.

Найбільш примітним у нього є Porsche 959, який він придбав абсолютно новим у 80-х. У США є закон, який забороняє ввозити туди автомобілі віком до 25 років без сертифікату на випуск у країні, тобто Гейтс не міг ввезти його в Америку.

Машина простояла десять років, перш ніж йому вдалося нарешті отримати до неї доступ, коли з’явилося правило, яке дозволяло ввозити автомобілі, якщо вони долають менше ніж 4000 кілометрів на рік.

5. Марк Цукерберг – Pagani Huayra, Honda Jazz

Honda Jazz Марка Цукерберга. Джерело: carwow

Марк Цукерберг – це людина, яка заснувала Facebook. Він має досить особливий італійський автомобіль – Pagani Huayra з V12 з двома турбонаддувами. Його статки оцінюють у 97 мільярдів доларів, але за них він придбав не десятки таких Pagani, а Honda Jazz. Іноді його помічають за кермом цього авто.