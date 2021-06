Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"

Американський стрімінговий сервіс Netflix опублікував на своїй платформі культові фільми "Брат" і "Брат 2", зняті російським режисером Олексієм Балобановим і втрапив у скандал через відомі висловлювання героїв цих стрічок, повідомляє Сегодня.

Зокрема, в одній зі сцен у "Браті 2" персонаж Віктора Сухорукова запитує Павла Шолянского, що грає бандита українського походження: "Бандерівець?". В англійських субтитрах це переклали як "Ukrainian Nazi collaborator?" (в перекладі "український прибічник нацистів?").

Як так вийшло?

Варто зазначити, що переклад цих рядків належить не Netflix, а російському телеканалу СТВ, у якого платформа і купила права на показ фільмів, про що стало відомо 30 травня.

Саме з такими субтитрами стрічку було опублікована в YouTube каналу. Цим і можна пояснити таке "трактування" сказаного в фільмі.

Які ще "перли" залишили?

Дилогія відома своїми крилатими виразами, переважно нецензурного змісту. Один з них у "Браті" перевели досить точно. Фразу Данила Багрова (грає Сергій Бодров) "не брат ти мені, гнида чорнож*па" переклали як "you're not my brother, you are a black ass worm".

Також збереглися в субтитрах роздуми Багрова про "негрів", які "живуть в Африці".