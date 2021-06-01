У Британії не зафіксували жодної смерті від COVID-19 за добу

У Великій Британії вперше від початку пандемії COVID-19 за добу не виявили жодного смертельного випадку серед заражених коронавірусом, повідомляють у вівторок британські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними ЗМІ, при цьому в країні спостерігається збільшення добового показника випадків COVID-19. Так, за останні 24 години у Великій Британії діагностували ще 3165 нових випадків COVID-19, тоді як тиждень тому цей показник становив близько 2,5 тис.

При цьому уряд Великої Британії з 21 червня планує почати послабляти обмежувальні заходи в Англії. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив у травні, що немає вагомих підстав для того, щоб відкладати ці плани, незважаючи на ситуацію з "індійським" штамом COVID-19.

Джонсон пояснив, що наразі уряд намагається з'ясувати, чи є індійський штам більш заразним і чи достатньою мірою програма вакцинації "зміцнила" англійців.

В Англії, Уельсі та низці районів Шотландії з 17 травня скасували значну частину обмежень, упроваджених раніше для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Крім того, дозволили міжнародні сполучення в "зелені" країни, зокрема в Португалію, Сінгапур і Ісландію.

Британський уряд планує з 21 червня скасувати соціальні обмеження, що залишилися. Проте багато хто побоюється поширення в Англії "індійського" варіанту коронавірусу, який вважається більш заразним.

Загалом у країні за час пандемії COVID-19 діагностували понад 4,4 млн заражень коронавірусом, більше ніж 127,7 тис. людей із COVID-19 померли.