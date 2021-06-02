Вчені розповіли про шкоду рослинних масел на здоров'я підлітків

Вчені Університету медицини й медичних наук RCSI в Ірландії назвали шкоду, яку може завдати вживання підлітками рослинних масел, багатих омега-6-жирними кислотами. Високий рівень цих речовин в крові виявився пов'язаний з психічними розладами у молодих людей, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці обстежили 3,8 тисячі осіб у віці від 17 до 24 років на предмет наявності психотичних розладів, депресії або генералізованого тривожного розладу. Також були зібрані зразки крові для вимірювання рівня омега-6-жирних кислот, які підсилюють запальні процеси, і омега-3-жирних кислот, які надають зворотний ефект. Виявилося, що добровольці у віці 24 років з психічними розладами мали більш високий рівень омега-6-жирних кислот стосовно до омега-3 в порівнянні з тими, у кого розладів не спостерігалось. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Translational Psychiatry.

Крім того, високий ризик психотичного розладу був пов'язаний з більш низьким рівнем докозагексаєнової кислоти (ДГК), яка зазвичай міститься в рибі або харчових добавках. У групі з більш ніж 2,7 тисячі осіб, за станом яких вели довготривалі спостереження, у підлітків з більш високим рівнем ДГК у віці 17 років на 56 відсотків рідше розвивалося психотичний розлад протягом семи наступних років.

Ці результати залишилися незмінними при обліку таких чинників, як стать, індекс маси тіла, куріння тютюну і соціально-економічний статус. У той же час вони вказують на потенційну зв'язок між вживанням рослинних масел, де міститься багато омега-6-жирних кислот, і схильністю до психічних захворювань.