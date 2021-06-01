У Конгресі представили проєкт закону про відновлення санкцій "СП-2"

До Конгресу США внесли проєкт про негайне відновлення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2, повідомляє Лента.Ру.

Автор заяви республіканець Фред Келлер вказав, що «президент США Джо Байден на кожному кроці прагне знищити енергетичну незалежність Америки» . Він стверджує, що в результаті дій Білого дому різко зросли ціни на енергію, а також відбулося «знищення годуючих сім'ї робочих місць в енергетиці та ослаблення позицій США на глобальній арені».

Раніше члени Палати представників Конгресу США виступили з посланням на адресу держсекретаря США Ентоні Блінкена. На думку конгресменів, завершення будівництва газопроводу дозволить «Росії подальшу дестабілізуючу поведінку в Європі». До того ж реалізація проєкту не відповідає тим завданням, які стоять перед адміністрацією США у сфері клімату, вважають автори послання.