Знайшовся зниклий начальник штабу загону морської охорони

З Олексієм Чертковим все в порядку. Деталі його зникнення і виявлення будуть відомі завтра, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це поінформувало джерело в правоохоронних органах. За словами джерела, Чертков цілий, живий і здоровий. Що саме з ним сталося, обіцяють повідомити завтра.

Як раніше повідомлялося, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.