Вакцинна лотерея: у США розіграють найбільший грошовий приз

Влада американського Нью-Мексико розіграє найбільший грошовий приз серед вакцинованих від COVID-19. Загальна сума грошових виплат складе 10 мільйонів доларів, повідомляє Лента.Ру.

"Зробити щеплення - це правильно для себе, для своєї родини й для своєї держави. І я рада додати трохи веселощів до нашої національної кампанії по вакцинації", - оголосила губернатор штату Мішель Лухан-Грішем.

Найбільший одноосібний виграш складе 5 мільйонів доларів. Переможець буде оголошений в серпні. Крім цього в кожному з чотирьох регіонів штату будуть розіграні призи в розмірі 250 000 доларів, а також більш дрібні призи, включаючи квитки в музеї.

Таке рішення було прийнято владою в надії популяризувати щеплення від коронавірусу. Відзначається, що наразі як мінімум 55 відсотків жителів штату, які мають право на вакцинацію, отримали обидва щеплення. Однак Міністерство охорони здоров'я хоче збільшити цей показник до 70 відсотків.

Подібні лотереї проводяться і в інших штатах. Раніше Каліфорнія запропонувала найбільший одиночний приз в розмірі 1,5 мільйона доларів із загального лотерейного пулу в розмірі 116 мільйонів доларів.