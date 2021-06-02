У Києві показали унікальну колекцію мототехніки

В рамках технічного фестивалю OldCarLand відбувся дебют колекцій рідкісної вело- та мототехніки вітчизняного виробництва 40-90-х років. Експозиція пройшла під девізом "Зроблено в Україні, повідомляє Обозреватель.

Ентузіасти українського веломотопрома Youtube-каналу Oleg AC представили продукцію трьох заводів – КМЗ, ХВЗ та ЛМЗ. Багато експонатів публічно демонструвалися вперше, причому, окремі з них збереглися у єдиному екземплярі (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Наприклад, найстарішим екземпляром експозиції став КМЗ К-1Б "Киянин" 1949 року. Саме з цього легкого мотоцикла почалася історія столичного мотозаводу КМЗ. Всього було виготовлено близько 30 тисяч таких мотоциклів.

КМЗ К-1Б "Киянин" 1949 року. Джерело: obozrevatel.com

Наступний раритет – ХВЗ В-901 – перший мотовелосипед у СРСР. Він випускався в Харкові з 1958 по 1962 рік. Він оснащувався 1-сильним мотором і був випущений тиражем 22 тисячі примірників.

ХВЗ В-901 – перший мотовелосипед у СРСР. Джерело: obzorevatel.com

А це вже продукція ЛГЗ. Модель В-902 стала першим мотовелосипедом заводу у Львові. Він випускався з 1958 по 1963 рік і став подальшим розвитком моделі ХВЗ.

ЛГЗ В-902 – перший мотовелосипед Львівського заводу. Джерело: obzorevatel.com

Цікава колекція мопедів сімейства "Верховина" була представлена модифікаціями "Верховина-3" та "Верховина-3 Турист". Всього заводом було виготовлено 320 тисяч таких мопедів. Найбільш рідкісною з них стала версія "Турист", яка випускалася тільки 1 рік (1971), а її наклад склав всього 1000 прим.

"Верховина-3 Турист" зі спеціальними кофрами з боків заднього колеса. Джерело: obzorevatel.com

"Верховина-3" стала найуспішнішим сімейством мопедів ЛГЗ. Джерело: obzorevatel.com

"Верховина-3". Джерело: obzorevatel.com

Рідкісна перехідна модель ЛМЗ-2.153 "Верховина" 1975 року була симбіозом моделі "Верховина-4" з деталями від більш пізньої "Верховини-5". Випускалася тільки у 1975 році.

Рідкісна перехідна модель ЛМЗ-2.153 "Верховина" 1975 року. Джерело: obzorevatel.com

Перший радянський мокік у стилі "Ендуро" – "Верховина-Спорт". Модель випускалася з 1978 по 1982 рік. Таких мокікив було випущено 67 тисяч.

"Верховина-Спорт". Джерело: obzorevatel.com

Останній представник сімейства "Веховіна" – мокік "Верховина-7". Він випускався в 1981-82 роках. Наклад становил 121 тисячу.

"Верховина-7". Джерело: obzorevatel.com

У 1982 році на конвеєрі ЛГЗ почали збирати нове сімейство мопедів "Карпати". Первісток мав більш сучасний дизайн і розійшовся по світу в кількості 420 тисяч примірників.

На OldCarLand показали унікальну колекцію української веломототехніки. Джерело: obzorevatel.com

У 1983 році сімейство "Карпат" поповнила модель "Спорт". Вона прийшла на зміну аналогічній версії "Веховіни" і мала відповідний зовнішній вигляд з піднятим переднім крилом і іншим розташуванням вихлопної труби з перфорованої накладкою. Таких мопедів виготовили близько 59 тисяч.

"Карпати-Спорт" прийшов на зміну аналогічній модифікації моделі "Верховина". Джерело: obzorevatel.com

З 1986 по 1997 рік ЛГЗ налагодив виробництво другої генерації сімейства "Карпати" – моделі "Карпати-2". Вона відрізнялася зовнішнім виглядом та дизайном бензобака, який позбувся характерною чорної накладки. Ця модель стала наймасовішою – за 12 років виготовили 730 тисяч таких мопедів.

"Карпати-2" випускалися з 1986 по 1997 рік. Джерело: obzorevatel.com

"Карпати-2М" з'явилися у сімействі у 1993 році. Це була більш спортивна модифікація, що одержала збільшене до 19 дюймів переднє колесо, підняте крило та вихлопну трубу з перфорованої накладкою, як у моделей "Спорт". Всього виготовили близько 7 тисяч "М-ок"

"Карпати-2М" з'явилися в сімействі в 1993 році. Джерело: obzorevatel.com

Остання модель сімейства – "Карпати-4". Вона випускалася у 1995 році і оснащувалася польським мотором Dezamet. Було виготовлено лише 278 примірників.