Єксперти розповіли, як неправильний прикус впливає на здоров'я

Неправильний прикус або, як ще кажуть, криві зуби — це не тільки естетична проблема. Експерти кажуть, що неправильне розташування зубів верхньої або нижньої щелепи може привести до серйозних проблем зі здоров'ям, повідомляє Коментарі.

Неправильний прикус — аномалія, з якою стикається кожен третій, незалежно від статі та віку. Вона може привести до проблем з вимовою звуків, скреготу зубів, затримки з розвитком функції жування, головних болів, вегето-судинної дистонії, сколіозу, а також до проблем з травленням.

Експерти відзначили кілька цікавих фактів про формування прикусу. Прикус може змінюватися до 25 років і цей процес відбувається в три етапи:

Молочний прикус — період появи перших зубів;

Змінний прикус — період зміни молочних зубів на корінні;

Основний прикус — фінальні зміни починаються в період з 4-5 років і тривають до 18, 20, а у деяких — до 25 років.

У формуванні правильного прикусу важливе положення язика.Язик відповідає за фіксацію нижньої щелепи. У певний час в нормі язик згинається у напрямку до верхнього неба. Коли щелепа закрита, язик повинен до неї торкатися. Якщо щось на цьому етапі йде не так, краще показати малюка логопеду.

Пластинки для виправлення прикусу повинен призначити тільки ортодонт. Іноді це роблять логопеди, хоча у них немає для цього всіх необхідних знань. Якщо причина неправильного положення зубів буде визначена неправильно, платівка буде тиснути на зуби з одного боку, а та сама "таємнича причина" — з іншого боку. В результаті зуби просто розхитаються.