Рада прийняла за основу закон про податкову систему Дія.City

Рада прийняла за основу закон про податкову систему Дія.City

Верховна рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу, повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосував 281 нардеп.

Для компаній-резидентів Дія City буде діяти наступне податкове навантаження:

  • податок на дохід фізичних осіб 5%;
  • єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;
  • законопроект дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;
  • військовий збір складе 1,5%.

Згідно з проектом, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування буде сплачуватися у розмірі:

  • мінімального страхового внеску - для працівників резидентів "Дія.City";
  • 22 відсотки від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, однак не більше максимальної та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом для гіг-спеціалістів резидента "Дія.City".

Новини

analytics