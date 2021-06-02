Рада прийняла за основу закон про податкову систему Дія.City

Верховна рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу, повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосував 281 нардеп.

Для компаній-резидентів Дія City буде діяти наступне податкове навантаження:

податок на дохід фізичних осіб 5%;

єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;

законопроект дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;

військовий збір складе 1,5%.

Згідно з проектом, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування буде сплачуватися у розмірі: