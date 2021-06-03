Джинсовий куртка - модний хіт літа 2021

Джинсова куртка – один з найбільш універсальних предметів гардеробу сучасної жінки. Так, серед модних варіантів на літо 2021 – оверсайз модель, укорочена і різнобарвна, повідомляє Обозреватель.

Ця річ стане у пригоді й на прогулянці, і в офісі, і на романтичному побаченні. Детальніше про трендові джинсові куртки літа 2021 – читайте далі в матеріалі.

Джинсова куртка oversize

Вільна джинсова куртка оверсайз зі спущеною лінією плеча, мабуть, найпопулярніша модель 2021 року. Її можна поєднувати з ніжними сукнями або одягати з джинсами в тон, щоб створити невимушений total-look з деніму.

Джинсова куртка oversize. Джерело: rozetka.com.ua

Укорочена джинсовка

Укорочена джинсова курточка ідеально доповнить ваш романтичний літній образ. Поєднуйте таку модель зі спідницями-плісе і квітковими сукнями – це буде виглядати чарівно.

Модна укорочена джинсовка. Джерело: answear.ua

Модна укорочена джинсовка. Джерело: Instagram moscowchic_studio

Подовжена джинсова куртка

Така курточка легко замінить вам тренч. Обирайте моделі у світлих відтінках з не надто щільного деніму.

Подовжена джинсова куртка. Джерело: roulastamatopoulou.com

Подовжена джинсова куртка. Джерело: Instagram big_shop11

Кольорова джинсова куртка

Розбавте свій монохромний образ кольоровою джинсовою курткою – і настрій відразу стане літнім та сонячним. Або ж обирайте класичні чорні або білі моделі – з ними точно не прогадаєте.

Кольорова джинсова куртка. Джерело: shafa.ua