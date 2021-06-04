5 рецептів смачного домашнього морозива

Домашнє морозиво - це не обов'язкова наявність виготовлення морозива. Хіба що потрібно мати молоко, цукор і кілька інших допоміжних інгредієнтів. Ну ще зовсім небагато часу і терпіння почекати, поки ваше морозиво побуде в холодильнику - і один з найулюбленіших десертів дитинства готовий, повідомляє Сегодня.

Нижче - 5 рецептів морозива, кожен з них заслуговує, щоб його здійснити.

Морозиво пломбір: рецепт без яєць

Складові

7 г желатину + 42 г води

100 г цукру

30 г сухого цільного молока

420 г молока 2,5%

230 г вершків 33%

Спосіб приготування

Желатин залити водою і дати набрякнути. Змішати цукор з сухим молоком, влити половину звичайного молока і довести до кипіння, помішуючи. Додати желатин і перемішати до розчинення. Остудити до кімнатної температури. Влити другу половину молока, ввести вершки (їх можна попередньо збити, але це необов'язково). Для приготування ручним способом перелийте суміш в контейнер і відправте в морозильну камеру, і кожні півгодини-годину збивайте її блендером, доки вона не стане за консистенцією кремовою – як м'яке морозиво. Якщо готуєте в морозивниці, то суміш краще охолодити в холодильнику, а потім перелити в чашу і заморожувати за інструкцією.

Полуничне морозиво: рецепт без вершків, з йогуртом

Складові

Полуниця, помита і очищена – 450 г

Цукор – 2/3 чашки (130 г)

Горілка або кірш – 2 чайні ложки (за бажанням)

Натуральний несолодкий йогурт (не знежирений) – 1 чашка (140 г)

Свіжовичавлений лимонний сік – 1 чайна ложка

Спосіб приготування

Дрібно нарізати полуницю, засипати її цукром, додати алкоголь (якщо використовуєте) і перемішати. Накрити миску з полуницею харчовою плівкою і залишити при кімнатній температурі на годину. Час від часу ягоди потрібно перемішувати. У блендері збити в пюре полуницю (рідину, що виділилася, зливати не потрібно) разом з йогуртом і лимонним соком, щоб маса стала однорідною. За бажанням масу можна процідити, щоб видалити насіння від полуниці, але це не обов'язково. Остудити полуничну суміш у холодильнику впродовж години. Заморозити пюре в морозивниці, слідуючи інструкціям виробника. Якщо пристрою для виготовлення морозива немає, поставити миску з сумішшю в морозилку і збивати міксером через кожні 30-60 хвилин, доки маса не загусне.

Сирне морозиво: рецепт зі згущеним молоком

Складові:

Кисломолочний сир – 400 г

Варене згущене молоко – 400 мл

Молоко – 1/2 – 3/4 склянки

Спосіб приготування:

Сир збити блендером або протерти через сито, щоб прибрати крупинки. Додати згущене молоко і добре збити до отримання однорідної маси. Поступово влити молоко, щоб вийшла суміш консистенції рідкої сметани. Відправити масу в морозивницю і готувати за інструкцією виробника.

Рецепт морозива у формочках

Складові:

Йогурт – 1/2 склянки

Апельсиновий сік (солодкий) – 1/2 склянки

Ванільний екстракт – 1/2 ч.л.

Лимонний сік – 1 ч.л.

Мед – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Перемішати йогурт без наповнювачів, апельсиновий сік, ванільний екстракт, лимонний сік і рідкий мед. Перелити суміш у формочки для морозива і вставити палички. Відправити в морозильну камеру на кілька годин. Перед подачею дістати морозиво з холодильника і дати йому відтанути впродовж 10-15 хвилин перед подачею.

Морозиво вершкове: рецепт

Складові:

500 мл вершків 20%

5 яєчних жовтків

100 г цукру

Щіпка ваніліну

Спосіб приготування: