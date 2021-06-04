5 рецептів смачного домашнього морозива
Домашнє морозиво - це не обов'язкова наявність виготовлення морозива. Хіба що потрібно мати молоко, цукор і кілька інших допоміжних інгредієнтів. Ну ще зовсім небагато часу і терпіння почекати, поки ваше морозиво побуде в холодильнику - і один з найулюбленіших десертів дитинства готовий, повідомляє Сегодня.
Нижче - 5 рецептів морозива, кожен з них заслуговує, щоб його здійснити.
Морозиво пломбір: рецепт без яєць
Складові
- 7 г желатину + 42 г води
- 100 г цукру
- 30 г сухого цільного молока
- 420 г молока 2,5%
- 230 г вершків 33%
Спосіб приготування
- Желатин залити водою і дати набрякнути.
- Змішати цукор з сухим молоком, влити половину звичайного молока і довести до кипіння, помішуючи. Додати желатин і перемішати до розчинення.
- Остудити до кімнатної температури. Влити другу половину молока, ввести вершки (їх можна попередньо збити, але це необов'язково).
- Для приготування ручним способом перелийте суміш в контейнер і відправте в морозильну камеру, і кожні півгодини-годину збивайте її блендером, доки вона не стане за консистенцією кремовою – як м'яке морозиво.
- Якщо готуєте в морозивниці, то суміш краще охолодити в холодильнику, а потім перелити в чашу і заморожувати за інструкцією.
Полуничне морозиво: рецепт без вершків, з йогуртом
Складові
- Полуниця, помита і очищена – 450 г
- Цукор – 2/3 чашки (130 г)
- Горілка або кірш – 2 чайні ложки (за бажанням)
- Натуральний несолодкий йогурт (не знежирений) – 1 чашка (140 г)
- Свіжовичавлений лимонний сік – 1 чайна ложка
Спосіб приготування
- Дрібно нарізати полуницю, засипати її цукром, додати алкоголь (якщо використовуєте) і перемішати.
- Накрити миску з полуницею харчовою плівкою і залишити при кімнатній температурі на годину. Час від часу ягоди потрібно перемішувати.
- У блендері збити в пюре полуницю (рідину, що виділилася, зливати не потрібно) разом з йогуртом і лимонним соком, щоб маса стала однорідною.
- За бажанням масу можна процідити, щоб видалити насіння від полуниці, але це не обов'язково.
- Остудити полуничну суміш у холодильнику впродовж години.
- Заморозити пюре в морозивниці, слідуючи інструкціям виробника.
- Якщо пристрою для виготовлення морозива немає, поставити миску з сумішшю в морозилку і збивати міксером через кожні 30-60 хвилин, доки маса не загусне.
Сирне морозиво: рецепт зі згущеним молоком
Складові:
- Кисломолочний сир – 400 г
- Варене згущене молоко – 400 мл
- Молоко – 1/2 – 3/4 склянки
Спосіб приготування:
- Сир збити блендером або протерти через сито, щоб прибрати крупинки.
- Додати згущене молоко і добре збити до отримання однорідної маси.
- Поступово влити молоко, щоб вийшла суміш консистенції рідкої сметани.
- Відправити масу в морозивницю і готувати за інструкцією виробника.
Рецепт морозива у формочках
Складові:
- Йогурт – 1/2 склянки
- Апельсиновий сік (солодкий) – 1/2 склянки
- Ванільний екстракт – 1/2 ч.л.
- Лимонний сік – 1 ч.л.
- Мед – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Перемішати йогурт без наповнювачів, апельсиновий сік, ванільний екстракт, лимонний сік і рідкий мед.
- Перелити суміш у формочки для морозива і вставити палички. Відправити в морозильну камеру на кілька годин.
- Перед подачею дістати морозиво з холодильника і дати йому відтанути впродовж 10-15 хвилин перед подачею.
Морозиво вершкове: рецепт
Складові:
- 500 мл вершків 20%
- 5 яєчних жовтків
- 100 г цукру
- Щіпка ваніліну
Спосіб приготування:
- Жовтки збиваємо з цукром. Можна це робити вінчиком, можна блендером, можна міксером. Зрештою має вийти світла, майже біла маса.
- На водяній бані нагріваємо вершки, не доводячи до кипіння. Додаємо ваніль.
- Безперервно збиваючи жовтки, дуже повільно, тонкою цівкою вводимо 1/3 гарячих вершків. Це потрібно, щоб жовтки не згорнулися.
- Цю суміш відправляємо до рідини, що залишилася, і ретельно перемішуємо. Знову ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, чекаємо поки суміш почне густіти. Якщо є термометр, то доводимо суміш до 82 градусів. Якщо його немає, то орієнтуємося на ложку – суміш повинна її обволікати, а якщо провести по ложці пальцем, то слід не повинен зникати миттєво. Якщо перетримати, то крем завариться і в ньому з'являться грудочки.
- Готову суміш знімаємо з водяної бані (прибираємо кухлик з окропу або переливаємо в іншу ємність). Проціджуємо готовий крем через дрібне сито, охолоджуємо.
- Відправляємо в морозивницю і готуємо за інструкцією.
- Перекладаємо в лоток і ставимо в морозилку.