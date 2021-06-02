Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія

Печерський суд заарештував житло і банківські рахунки кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це повідомляє з посиланням на джерело головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його даними, арешт накладено на такі об'єкти:

Вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Шарію Анатолію;

Житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Шарію Анатолію;

Банківські рахунки в іспанському "Caixabank" (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;

Банківський рахунок у російському "Raiffeisen Bank" №40820978701000019207;

Банківський рахунок в "East-West United Bank S.A." (Адреса Бульвар Йосифа ІІ, 10, L - 1840, Люксембург).

Крім цього, суд дозволив доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю, в "Hsbc Bank Canada" (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).