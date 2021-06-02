Українська альпіністка потрапила в скандал зі сходженням на Еверест

Українська альпіністка Христина Мохнацька потрапила в скандал, який пов'язаний з її сходженням на найвищу гору Еверест. Річ у тім, що вона зібрала спонсорські гроші на сходження. На вершину вона не піднялася, але гроші привласнила собі, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів звукорежисер гурту "Океан Ельзи" Влад Ярун на своїй сторінці в Facebook.

"До речі, вона вже робила подібні трюки. Навіть, кажуть, колись збирала гроші на фейк онкохвору. Яка країна, такі і спорствумени" , - написав Влад.

При цьому в коментарях він зазначив, що його брат раніше з нею ходив в походи, тому він знає, про що говорить.

Крім того, інші користувачі мережі також підтвердили, що Христина Мохнацька була замішана в аферах.

"Суть же в тому, що вона набрехала, що здійснила сходження. Кому б вона була треба - чмирити її просто за те, що не зійшла? Багато хто не зійшов, ніхто про них не говорить. Справа в брехні і аферах, які вже не перший раз" , - зазначила Анна Світла.

Цікаво, що відомий альпініст з Дніпра Дмитро Семеренко, який підкорив Еверест, і його колеги повідомили, що Христина не піднялася на Еверест і сказала неправду.

"Я всіх людей поважаю і люблю, але не люблю брехунів. Вона не піднялася на Еверест. Христина йде вниз. Тому що вона не дійшла" , - сказав він в Стрімі в Facebook.

Сама ж альпіністка в соцеті заявила, що зійшла на гору і показала фото.

Фото Христини Мохнацької (facebook.com/kristi.kristi.50951)