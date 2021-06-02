Нардеп перерахував ознаки, що визначають статус олігарха

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, текст якого ще офіційно не оприлюднений, та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха, повідомляє Українська правда.

Нардеп повідомляє у Telegram, що статус "олігарха" набуває людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Железняк з посиланням на текст законопроєкту наголошує, що рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки та оборони. Це є підставою для включення таких осіб до Реєстру олігархів.

Людям, які внесені у реєстр олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій та бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Нардеп розповів, що "участю у політичному житті" вважається посідання керівних державних посад (президент, спікер парламенту, міністр, їхні заступники та інші), керівних посад в політичних партіях або фінансування їхньої діяльності, агітації чи проведення мітингів.