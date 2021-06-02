Відновлення ядерного статусу України: посол заспокоїв німців
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що відновлення статусу ядерної держави поки не стоїть на порядку денному в Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це він розповів в інтерв'ю військовому журналу ".loyal". У квітні Мельник в інтерв'ю Deutschlandfunk закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, інакше, за його словами, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.
Зараз дипломат стверджує, що ця тема на порядку денному не стоїть.
"Що ж стосується відновлення статусу ядерної держави, то я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів - на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному", - зазначив посол в інтерв'ю.
Разом з тим Мельник підкреслив: більшість українців переконані, що відмова від ядерних арсеналів свого часу була фатальною помилкою.
"Сьогодні ми залишилися з порожніми руками. Тому що Росія як потужна ядерна країна світу захопила військовою силою сім відсотків території України. Решта підписантів меморандуму не завадили цьому військовому вторгненню. Це означає надзвичайну втрату довіри, в тому числі й для режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Мельник.