Відновлення ядерного статусу України: посол заспокоїв німців

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що відновлення статусу ядерної держави поки не стоїть на порядку денному в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів в інтерв'ю військовому журналу ".loyal". У квітні Мельник в інтерв'ю Deutschlandfunk закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, інакше, за його словами, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

Зараз дипломат стверджує, що ця тема на порядку денному не стоїть.

"Що ж стосується відновлення статусу ядерної держави, то я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів - на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному" , - зазначив посол в інтерв'ю.

Разом з тим Мельник підкреслив: більшість українців переконані, що відмова від ядерних арсеналів свого часу була фатальною помилкою.