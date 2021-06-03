Європейці накопичили сотні мільярдів зайвих заощаджень

В Європі і Великобританії жителі накопичили близько 700 мільярдів євро надлишкових заощаджень. Про це заявив CNBC Нік Нельсон, який відповідає в фінансовому холдингу UBS за стратегію інвестування в акції Європи, повідомляє "Лента.ру".

Введені в 2020 році локдауни і безпрецедентні заходи підтримки з боку влади призвели до появи величезного обсягу особистих накопичень: в США, за даними Moody's Analytics, вони на 2,7 трильйона доларів перевищили очікуваний до пандемії рівень. Тим часом масова вакцинація в розвинених країнах дозволила поступово знімати обмеження, а у споживачів з'явилася можливість знову витрачати гроші.

В інвестиційній компанії BlackRock, найбільшої в світі за розміром активів під управлінням, заявили, що після відкриття європейських економік люди вже приступили до витрат. Експерти очікують колосальних витрат на походи в ресторани, випивку, подорожі і дозвілля.

«Ми називаємо це «витратами-реваншем»: люди надзвичайно натхненні смаком свободи, і кидаються грошима, коли збираються поспілкуватися або купують щось на свій смак», - йдеться в звіті BlackRock.

Там помітили, що в першому кварталі 2021 роки вже виріс попит на предмети розкоші, як і витрати на соціальну активність: продажі в британських пабах на 12 відсотків перевищили допандемійний рівень в перший тиждень після відкриття. При цьому індустрія гостинності та громадського харчування в Європі зіткнулася з дефіцитом кадрів. На брак персоналу скаржаться власники берлінських ресторанів. У Великобританії бізнес відчуває серйозні проблеми через відтік мігрантів.