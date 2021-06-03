Intel висміяла Apple

Intel назвала комп'ютери Apple непристосованими для ігор. Про це пише видання PC Gamer, повідомляє Лента.Ру.

Компанія випустила презентацію, згідно з якою на комп'ютерах від Apple або недоступні популярні ігри, або їх продуктивність не йде ні в яке порівняння з продуктивністю на ПК. Аналітики Intel перерахували затребувані тайтли - APEX Legends, серію Call of Duty, PUBG, Hitman 3, Grand Theft Auto V та інші тайтли. У повідомленні говориться, що більше половини з названих ігор не підтримуються macOS.

Також фахівці Intel відзначили, що запускаються на Mac гри працюють набагато гірше, ніж на комп'ютерах аналогічної конфігурації під управлінням Windows. Наприклад, продуктивність Hitman 3 на ПК в 1,23 рази вище, ніж на Mac, GRID 2019 - в 1,2 рази, Civilization V - в 3,54 рази. Аналітики порівнювали MacBook Pro на базі процесора Intel i9 з відеокартою AMD Radeon Pro 5600M з ПК на базі чіпа Intel i5 з відеокартою Nvidia GeForce RTX 3060. У компанії висміяли Mac, помітивши, що навіть підтримувані системою тайтли часто гальмують і вилітають.

За словами журналістів, Intel навмисно використовувала в тестах не найпотужніший комп'ютер на Windows. Тим самим в компанії хотіли показати, що сучасні ігри на ПК є додатковою опцією навіть для тих користувачів, які набували свій девайс заради роботи.

Intel не перший раз висміює колишнього партнера по бізнесу. У лютому корпорація запустила рекламну кампанію зі слоганом «Тільки ПК може бути однаково корисний і вченим, і геймерам», іронізуючи над девайсами від Apple. У комп'ютерах Apple довгий час використовувалися процесори від Intel, однак влітку 2020 року корпорація Тіма Кука оголосила про перехід на власні ARM-процесори.