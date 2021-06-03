Курс біткоїна виріс до рекорду за п'ять днів

Черговий виток падіння біткоїна змінився зростанням – головна криптовалюта досягла максимального з 28 травня рівня, повідомляє Сьогодні.

Вартість однієї монети знову значно перевищує 38 тис. доларів, а капіталізація цифрового активу доросла до 726 млрд доларів.

За даними CoinDesk, 3 червня о 9:40 за київським часом біткоїн торгувався по 38,7 тис. доларів. Це на 5,2% більше, ніж добою раніше. На піку курс сягав 38,9 тис. доларів.

Курс біткоїна 3 червня. Дані: CoinDesk

Втім, побоювання на ринку зберігаються. Ветеран трейдингу Пітер Брандт вважає, що біткоїн впаде до 21 тис. доларів. Він закликав своїх послідовників інвестувати лише ті гроші, які вони можуть дозволити собі втратити, пише Block-chain24.

Річ у тому, що травень 2021 року став третім за відсотковим зниженням ціни біткоїна в його історії. За місяць криптовалюта втратила 34,5% своєї вартості. Сильніші обвали фіксувалися тільки в листопаді 2018 року, коли курс знизився на 37%, і у вересні 2011 року – мінус 40%.

Травневе падіння біткоїна почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют. Крім того, Китай ввів обмеження на Майнінг і використання криптовалюти, що теж підкосило ринок.