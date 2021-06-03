Існування питної води опинилося під загрозою

Глобальне потепління призводить до зниження рівня кисню в прісноводних озерах, розташованих в поясі помірного клімату. Це загрожує біорізноманіттю і якості питної води, повідомляє міжнародна група вчених, чия стаття опублікована в журналі Nature, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники проаналізували більше 4500 температурних і кисневих профілів для майже 400 озер по всьому світу, зібраних з 1941 року. Більшість довгострокових записів зібрано в зоні помірного клімату, що охоплює від 23 до 66 градусів північної і південної широти.

Виявилося, озера втрачають кисень в 2,75-9,3 рази швидше, ніж океани. C 1980 року рівень кисню в обстежених озерах помірної зони знизився на 5,5 відсотка на поверхні і на 18,6 відсотка у дна. Це пов'язано з підвищенням температури прісної води, яка збільшилася на 0,38 градуса за Цельсієм за десятиліття. Концентрація розчиненого кисню в поверхневих водах знизилася на 0,11 міліграма на літр за цей же час.

Хоча озера становлять лише близько трьох відсотків поверхні суші Землі, вони містять непропорційно високу концентрацію біорізноманіття планети. Підвищення температури також сприяє розмноженню синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), які виділяють токсини, небезпечні для існування інших живих організмів. У таких озерах на глибині міститься мало кисню через утрудненого перемішування між різними верствами, а на поверхні, навпаки, рівень розчиненого кисню зростає, що є ознакою цвітіння ціанобактерій.

Зниження рівня кисню може привести і до розмноження анаеробних бактерій, що виділяють метан. В результаті озера почнуть викидати ще більше парникових газів, що здатне посилити глобальну зміну клімату.