Закон Зеленського ліквідує олігархічну систему в Україні

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про деолігархізацію дасть змогу ліквідувати олігархічну систему в країні. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У результаті законодавчої ініціативи президента (про деолігархізацію - ред.) в комплексі з іншими інструментами олігархічна система буде ліквідована", - сказав Подоляк у коментарі.

За його словами, олігархи і пов'язані з ними особи довгий час шантажували державу та "вибивали" для себе громадські ресурси.

"Тепер все це буде заблоковано. А якщо хтось із олігархів або політиків, які звикли працювати на олігархів, протидіятиме цьому, то отримає від держави дуже сувору відповідь. Зрозуміло, не одразу і не в повному обсязі. Тому що сьогодні закладено лише першу цеглину нової системи відносин", - додав він.

Радник керівника Офісу президента також зазначив, що далі належить відпрацювати логістику законопроєкту, внести відповідні зміни до інших нормативних актів, ухвалити ще декілька важливих і пов'язаних із тематикою деолігархізації законів.