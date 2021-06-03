Злочинці вкрали 17 млн під виглядом торгівлі міндобривами

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру восьми учасникам злочинної організації, яка заволодівали чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повідомляє БiзнесЦензор.

За даними слідства, протягом 2019-2021 років, зловмисники, серед яких громадяни України та іноземці, використовуючи створені ними фіктивні суб'єкти господарювання, під приводом продажу сільськогосподарським підприємствам дизельного палива і мінеральних добрив, які вони не збиралися поставляти, заволоділи понад 17 млн грн постраждалих.

Правоохоронці провели 58 одночасних обшуків на території Києва, Київської та Одеської областей за місцем проживання підозрюваних, в офісах і гаражних приміщеннях, а також у транспортних засобах учасників угруповання.