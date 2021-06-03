Стала відома дата зустрічі Єлизавети II і Джо Байдена

Британська королева Єлизавета II прийме президента США Джо Байдена і його дружину Джилл, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Королева зустрінеться з президентом США і першою леді Джилл Байден в Віндзорському замку 13 червня 2021 року", - йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Візит до Європи цього літа стане першою поїздкою Байдена за кордон в якості президента США. Зокрема, він відвідає саміт НАТО в Брюсселі 14 червня, а також, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня в Швейцарії.

Планується, що в Великобританії Байден пробуде 11-13 червня. Там він, серед іншого, візьме участь в саміті G7.