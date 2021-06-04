Коли Троїцька батьківська субота 2021: дата, традиції

Щорічно напередодні великого свята Трійці віруючи відзначають Вселенську батьківську суботу. У цей поминальний день читають молитви за всіх померлих християн "від початку роду, з часів Адама". Особливо важливо вшанувати людей, які не були гідно поховані: зниклих безвісти, загиблих на війні і на чужині, померлих у катастрофах. Також в цей день важливо помолитися за рідних і близьких, помолитися за упокій їх душ, повідомляє УНИАН.

Коли відзначається Троїцька батьківська субота

Троїцька поминальна субота відзначається за день до Трійці, яка у 2021 році випадає на 20 червня. Таким чином, поминальна субота цього року відзначиться 19 червня. Дата Трійці змінюється щороку, оскільки вона святкується через 50 днів після Великодня.

До речі, Трійця в 2021 році подарує українцям додатковий вихідний у понеділок.

Як поминати покійних на Троїцьку батьківську суботу

Мета цієї батьківської суботи - нагадати християнам, що всі віруючи живі перед Богом. У цей день моляться про прощення гріхів померлих людей. Для цього вимовляють: "милості Божого, Царства Небесного і залишення гріхів їх, у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо". У храмі проводиться молитва за всіх християн.

Парафіяни можуть передати батюшці листок з іменами покійних рідних - тоді їх згадають на літургії. Віруючи відвідують могилу покійного, прибирають її та читають молитву за упокій душі. Вдома влаштовують поминальний обід. На стіл подають млинці, кутю, кашу.

Що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу