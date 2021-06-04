Від COVID-19 помер народний артист України Микола Завгородній

У четвер, 3 червня 2021 року в Одесі від наслідків коронавірусу COVID-19 помер народний артист України, соліст Одеського академічного театру музичної комедії Микола Завгородній, повідомляє Страна.ua.

Про це заявила адміністрація театру на своєму офіційному сайті.

"Колектив Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного велике горе - сьогодні, 3 червня, перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста України Миколи Завгороднього. Понад 2 місяці він мужньо боровся з хворобою, наслідками ковіду. ми так все сподівалися на його одужання, ми разом так цього хотіли ... " , - сказано в повідомленні.

Завгородній працював в театрі понад 40 років. Його називають колоритним, талановитим актором, що володів почуттям гумору, вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету.

"Дорогий дядя Коля, як ми будемо без ваших синіх, як море очей, посмішки, голосу? Немає слів, щоб передати цей жахливий біль", - відзначають у театрі.

Прощання заплановано на 5 червня біля головного входу в театр музичної комедії. Точний час уточнюється.

Народний артист України Микола Завгородній народився в 1953 році. Закінчив ГИТИС в 1980 році, після чого разом з дружиною Наталею Завгородній був запрошений в Одеський театр музичної комедії легендарним театральним режисером, народним артистом СРСР Михайлом Водяним.

Грав у мюзиклах "Гра! Йде гра!" ("Весілля Кречинського"), "Цілуй мене, Кет!", "Перше кохання Дон Жуана", "Летюча миша", "Бременські музиканти", "Пригоди Буратіно", "В джазі тільки дівчата", "Хаджибей або Любов до 3000 апельсинів", "Бал на честь короля", "Тітка Чарлея", "Сільва" та інших.