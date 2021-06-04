Девід Бекхем інвестув у виробництво електрокарів

Екс-півзахисник «Манчестер Юнайтед» і «Реал Мадрид» Девід Бекхем вклався в британську компанію Lunaz, яка займається переобладнанням класичних автомобілів в електрокари, повідомляє Лента.Ру.

Гроші спортсмена підуть на розширення виробництва в бік електрифікації вантажного транспорту, пише The Guardian. Бекхем придбав десять відсотків акцій Lunaz, діяльність якої зосереджена на виробництві електрокарів шляхом електрифікації класичних автомобілів, в тому числі Rolls-Royce, Jaguar і Range Rover.

Завод запустили у 2018 році в британському селі Сільверстоун. Компанія замінює в машинах двигуни внутрішнього згоряння акумуляторами та електродвигунами. Відпрацьовану технологію екологізації автомобільної промисловості Lunaz намір масштабувати до сміттєвозів та інших вантажних машин.