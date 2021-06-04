В одеській клініці чоловіка засмоктало в апарат МРТ

У приватній клініці Одеси на вулиці Космонавтів чоловік, який супроводжував на процедуру магнітно-резонансної томографії (МРТ) жінку-інваліда, знехтував технікою безпеки. В результаті його разом з інвалідним візком засмоктало магнітом в апарат МРТ, повідомляє Страна.ua.

Інцидент стався 2 червня. Його прокоментував юрист медустанови, адвокат Анатолій Богачев.

"Причиною цього інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнтку на проведення томографії. Перед процедурою було проведено інструктаж з техніки безпеки з усіма учасниками обстеження, вони розписалися. У приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. Але чоловік, який привіз і супроводжував пацієнтку на металевому кріслі, ймовірно, не усвідомив, що техніку безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури. Коли він вирішив вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф, і підкотити його ближче до пацієнтки, щоб потім перевести її на крісло, це крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля" , - розповів Богачев.

В результаті травмованого чоловіка забрали в лікарню з тілесними ушкодженнями. Також постраждав і томограф вартістю понад 100 000 доларів - він тепер не працює. Збитки Медклініка ще не підрахувала.