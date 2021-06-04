Протягом еволюції жаби понад 20 разів втрачали зуби

Протягом еволюції жаби понад 20 разів втрачали і відрощували зуби. Це більше, ніж будь-яка інша група хребетних, повідомляє Обозреватель.

Як пише журнал eLife﻿, до такого висновку прийшли вчені з Музею природної історії Флориди (США). Вони вивчили результати МРТ майже всіх нині живих земноводних, близько 20 тис. зразків, а також звернулися до карти еволюційних зв'язків між земноводними, заснованої на генетичних даних.

Виявилося, що важливу роль грав раціон – зуби пропадали у тих, хто харчувався дрібними комахами на зразок мурах і термітів.

"Наявність зубів на щелепі для захоплення і утримання здобичі стає менш важливим, оскільки жаби харчуються дуже дрібними безхребетними, яких вони можуть відправити в рот за допомогою язика. Це, схоже, послаблює тиск природного відбору, що сприяє збереженню зубів" , – пояснюють дослідники.

Схожі зміни відбувалися і з іншими земноводними, наприклад, саламандрами. Також зубів немає і у ссавців, що харчуються комахами, – панголінів і мурахоїдів.

У майбутньому належить прояснити питання про гени, пов'язані з наявністю і відсутністю зубів. Також неясно, чи можна вважати зубами зубчасті нарости на щелепах деяких видів жаб, які в минулому втратили зуби. Вчені сподіваються, що сучасні технології дозволять їм заповнити ці прогалини.