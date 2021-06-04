Найкрутіші тюнінговані Mercedes від Brabus

Brabus – це німецька компанія, яка спеціалізується на тюнінгу автомобілів. Вони співпрацюють Mercedes і найбільше їх творінь саме від цього бренду, повідомляє Обозреватель.

Як пише HotCars, фірмовою рисою тюнерів є робота над потужністю автомобілів. За останні роки вони створили кілька дуже крутих моделей, і ось список декількох із них.

Brabus Black Baron створили в 10 екземплярах. Джерело: Motor1

Brabus Black Baron – дуже рідкісний автомобіль, якого створили всього в 10 примірниках. На сьогодні це найпотужніший седан із 800 кінськими силами. Один такий коштував 875 000 доларів.

Під капотом у нього 6,3-літровий V12 – фірмовий шедевр Brabus, і саме він робить цей автомобіль таким особливим. Обвіс у нього також досить божевільний, і автомобіль навіть має набір аеродинамічних кришок на колеса. Все це дозволяє йому розганятися до 370 км/год та набирати "сотню" за 3,7 секунди.

Brabus SLR за 800 000 доларів. Джерело: Motor1

Brabus SLR має безліч дивовижних особливостей. Наприклад, його класичні багатоспицеві сплави Brabus. Він має 660 к.с. і в свій час коштував майже 800 000 доларів.

Його вихлоп був настільки гучним, що з часом став незаконним для вуличного використання. Він також неймовірно швидкий, а всередині має дуже розкішне кермо, оброблене алькантарою. У порівнянні зі стандартним McLaren SLR, Brabus SLR не пропонує нічого значного у потужності, щоб виправдати величезну різницю в ціні. Але модель від Brabus виглядає набагато крутіше.

Brabus 900 Rocket Cabrio має 900 к.с. Джерело: Motor1

Brabus 900 Rocket Cabrio – це найшвидший у світі чотиримісний кабріолет, тому що має 900 к.с. Хоча до 97 км/год він розганяється аж за 3,7 секунди. Це трохи розчаровує, враховуючи таку потужність, але можна виправдати тим, що це важка машина.

В ній повно розкоші, і вона звучить, як ведмідь гризлі. Обвіс теж приголомшливий, і його моноблочні сплави виглядають дуже добре. А його моторний відсік оброблений карбоном і виглядає дуже круто.

Barbus G-Class розганяється до 97 км/год за 4,1 секунди. Джерело: Motor1

У Barbus є безліч різних варіантів G-Class, і всі були чудовими. Були моделі з V12, моделі 4x4 Squared і навіть 6x6. Тюнери роблять справді крутий обвіс для автомобіля, який надає йому агресивнішого вигляду.

Однією з останніх моделей Brabus G-Class є G800 Widestar. Він заснований на 4.0 BiTurbo G63, але йому збільшили потужність до 800 к.с. Він досягає 97 км/год за 4,1 секунди, що вражає, враховуючи його розміри.