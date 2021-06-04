Угорщина заявила про готовність підтримати вступ України в НАТО і ЄС

Голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що його країна готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС. А також нагадав українській стороні про питання угорської нацменшини, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, в питанні угорської нацменшини країна хоче знайти компроміс з українською державою. Гуйяш вважає що двомовне освіта могла б стати цим компромісом.

За його словами, у питанні угорської нацменшини країна хоче знайти компроміс з українською державою. Гуйяш вважає що двомовна освіта могла б стати цим компромісом.

"Я думаю, що це може бути плідно для обох держав, тому що ми готові підтримувати інтеграцію України до НАТО і Європейського Союзу, бо це, на мою думку, також є в наших інтересах" , - заявив він.

Представник Угорщини зазначив, територіальна цілісність України має бути гарантована, і останні роки позиція Угорщини є чіткою - Росія повинна поважати територіальну цілісність України.