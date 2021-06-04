Лікар вказав на небезпечні ознаки під час їжі

Є думка, що розпізнати розвиток раку стравоходу в деяких випадках можна під час їжі. Мова про дисфагии, коли з часом людина зазнає труднощів з ковтанням їжі, а пізніше - і рідини, повідомляє Російська газета.

Слід мати на увазі, що проблеми з проходженням їжі та рідини вказують, як правило, на пізні стадії онкології - третю і четверту.

У цьому випадку вже не показано хірургічне лікування, а іноді вже навіть неможливо виконати хімієтерапію, вважає лікар-онколог і хірург Іван Карасьов. Лікування в цьому випадку обмежується установкою стента, або гастростоми, щоб полегшити людині життя. Онколог закликав своєчасно звертатися до медиків, а не займатися самодіагностикою.

"Ніщо не замінить ендоскопічний огляд, регулярну диспансеризацію і терапію запальних захворювань стравоходу і шлунка", - уточнив лікар.

Раніше лікар попередив про ознаки розвитку одного з найнебезпечніших видів онкології - раку підшлункової залози. Один із симптомів - біль, який посилюється вночі в положенні на спині, а також після прийняття надто жирної їжі та спиртних напоїв.