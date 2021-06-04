Електромобілі вже проїжджають більше ніж авто з ДВС

У Європі власники електромобілів в середньому щорічно проїжджають на 630 км більше, ніж власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Такі результати нового дослідження, проведеного на замовлення компанії Nissan, повідомляє Autonews.

Зокрема, в Європі власники електромобілів проїжджають щорічно в середньому 14 300 км, а власники машин з ДВС - 13 600 км.

Потрібно відзначити, що найбільше на своїх електрокарах їздять італійці та голландці. Так, італійці щорічно на електромобілях в середньому проїжджають понад 15 000 км, а голландці - більше 14 800 км.

Таким чином, коефіцієнт запасу ходу електромобілів не впливає на поїздки, якщо інфраструктура добре розвинена.

У Європі зараз 69% власників електрокарів задоволені існуючою інфраструктурою. При цьому 70% власників електромобілів заявили, що їх дальність виявилася кращою, ніж вони очікували.

У Європі в останні роки активно розвивається інфраструктура для електромобілів. Правда, не у всіх країнах це відбувається рівномірно.